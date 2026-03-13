(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Pirelli fa slittare la riunione del cda per l'approvazione del progetto di bilancio 2025 e per la delibera di convocazione dell'assemblea dal 26 marzo al 16 aprile "per tenere in considerazione le tempistiche del procedimento Golden Power attualmente in corso e avviato in seguito alla notifica di mancato rinnovo del Patto parasociale sottoscritto, fra gli altri, da CNRC, Marco Polo International Italy, Camfin e Marco Tronchetti Provera & C". Lo annuncia il gruppo in una nota in cui ricorda che i risultati 2025 preliminari sono stati comunicati al mercato lo scorso 25 febbraio. (ANSA).