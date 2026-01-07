(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Le trattative tra Pirelli e il socio cinese Sinochem sono in corso e, dopo le indiscrezioni del FT sul possibile intervento del governo italiano con il congelamento dei diritti di voto, l'agenzia Bloomberg riporta le diverse opzioni sul tavolo, tra cui la riduzione della partecipazione dal 34 al 10% della quota. E' infatti una soglia che porterebbe a riclassificare il gruppo cinese come investitore passivo e risolverebbe l'impasse provocato dalle restrizioni statunitensi sui componenti tecnologici riconducibili a interessi cinesi. Un'altra opzione per Sinochem sarebbe quella di vendere l'intera partecipazione, ipotesi finora esclusa da ambienti vicini al conglomerato cinese. (ANSA).