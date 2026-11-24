(ANSA) - BRINDISI, 24 NOV - Un migrante, in sella ad una bici, è stato investito e ucciso poco fa nel Brindisino, lungo la provinciale che collega Carovigno a San Vito dei Normanni. L'auto che ha travolto l'uomo - a quanto si apprende - non si sarebbe fermata e sono in corso le ricerche dell'automobilista pirata da parte di carabinieri e polizia locale. La vittima risiedeva temporaneamente in un Centro di accoglienza straordinaria che si trova lungo la provinciale che collega i due comuni. Su quel tratto stradale in passato si sono verificati incidenti simili. (ANSA).