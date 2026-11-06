(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Precipitazioni diffuse, temporali, neve sull'arco alpino centro-occidentale oltre i 1500 metri e un calo termico fino a 4°C rispetto ai giorni scorsi. Sono queste, in sintesi, le previsioni per oggi e domani secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. I fenomeni interesseranno inizialmente il Nord-Ovest con picchi locali su Liguria e Piemonte, per poi estendersi rapidamente su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Puglia. I venti, dapprima da Scirocco, ruoteranno a Maestrale, con raffiche stimate tra 45 e 60 km/h sui bacini occidentali e meridionali. Domani i fenomeni tenderanno a concentrarsi sul versante adriatico tra Marche e Abruzzo e in forma intermittente tra Campania, Puglia e Calabria. A partire da domenica 8, i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi salvo residue deboli piogge su Salento e Calabria ionica. Nel dettaglio: - Venerdì 6. Al Nord: cieli coperti a ponente con piogge sparse tra Liguria e Piemonte; nubi senza piogge sul Nord-Est; quota neve sulle Alpi oltre 1500-1600 metri. Al Centro: nuvolosità in aumento e piogge lungo la fascia tirrenica tra Toscana, Umbria e Lazio; neve sui crinali appenninici centrali oltre i 1900-2000 metri. Sud ed Isole: precipitazioni diffuse su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica; variabilità con schiarite sulle Isole Maggiori; venti sostenuti da Scirocco a Maestrale - Sabato 7. Al Nord: deboli precipitazioni residue sull'Emilia-Romagna ; ampie schiarite altrove. Al Centro: instabilità sul comparto adriatico tra Marche e Abruzzo; deboli piovaschi isolati tra Umbria e interno laziale. Sud e Isole: rovesci intermittenti tra Campania, Basilicata, Puglia e Calabria; schiarite sulle Isole Maggiori; ventilazione di Maestrale con raffiche fino a 40-50 km/h. - Domenica 8. Al Nord: prevalenza di tempo asciutto; locali nebbie su basse pianure. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso lungo il versante adriatico; addensamenti più consistenti sulla fascia tirrenica. Sud e Isole: piogge su Puglia e Calabria; asciutto altrove. (ANSA).