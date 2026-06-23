(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sull'intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. (ANSA).