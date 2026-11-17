(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Piogge dalla Liguria alla Calabria, neve abbondante sulle Alpi occidentali e forti venti di Libeccio al Centro-Sud. A confermare l'ondata di mal tempo che ha investito l'Italia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - il tempo sarà instabile su Liguria di Levante, Alta Toscana e Valle d'Aosta, in estensione a Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio. Altrove nuvolosità variabile". Pioverà anche sulle vette degli Appennini mentre sulle Alpi occidentali è prevista neve abbondante oltre i 1800-2000 metri. Il Libeccio soffierà con raffiche di burrasca di 60-75 km/h lungo crinali e coste esposte; i mari saranno molto mossi. Domani la pioggia interesserà Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Fenomeni sparsi bagneranno anche Friuli-Venezia Giulia, fondovalle alpini occidentali e Appennini. Neve in Valle d'Aosta sopra i 1800 metri. Il Libeccio rinforzerà rendendo agitati Mar Ligure, Mare di Corsica e Mar Tirreno. Giovedì 19 è in arrivo una nuova perturbazione ancora più intensa che porterà piogge persistenti su Liguria di Levante e Friuli-Venezia Giulia, Campania e Calabria tirrenica. Ancora neve sulla Valle d'Aosta e deboli fiocchi sugli Appennini centrali oltre i 2000 metri. Persite il Libeccio. Per un parziale miglioramento occorrerà attendere venerdì. Nel dettaglio: - Martedì 17. Nord: tempo instabile e a tratti perturbato su Liguria di Levante, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia; neve abbondante oltre i 1800-2000 metri sul settore valdostano. Centro: piogge in estensione su Toscana, Umbria e Lazio; forti venti di Libeccio. Sud e Isole: nuvolosità variabile con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sicilia - Mercoledì 18. Nord: tempo perturbato su Liguria di Levante e Alpi occidentali; neve in Valle d'Aosta oltre i 1800-2000 metri; piogge sparse sul Friuli-Venezia Giulia. Centro: piogge diffuse e rovesci su Toscana, Umbria e Lazio; raffiche di Libeccio fino a 65-85 km/h e mareggiate sulle coste toscane. Sud e Isole: piogge sparse sulla Campania, ampie schiarite sulla Sicilia - Giovedì 19. Nord: tempo molto perturbato tra Liguria di Levante e Friuli-Venezia Giulia; neve in Valle d'Aosta oltre i 1800-2000 metri. Centro: piogge persistenti e rovesci intensi su Toscana, Umbria e Lazio; venti di burrasca e mari agitati. Sud e Isole: precipitazioni diffuse su Campania e Calabria tirrenica; cieli poco nuvolosi sulla Sicilia (ANSA).