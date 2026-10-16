(ANSA) - PESCARA, 16 OTT - "Abbiamo appena avuto una splendida notizia: i bambini potranno trascorrere il prossimo fine settimana a casa con i loro genitori, liberamente e senza alcuna presenza estranea alla famiglia. È una notizia tanto attesa e che finalmente, dopo oltre 11 mesi di attesa, diventa realtà". Lo afferma l'avvocato della famiglia del bosco, Simone Pillon. "Mamma Catherine e papà Nathan sono molto felici - aggiunge -. La strada per il pieno ricongiungimento è ormai alle battute finali. Colgo l'occasione per chiedere alla stampa di voler rispettare questo momento così prezioso, lasciando adeguata privacy alla famiglia". (ANSA).