(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Nel quarto trimestre del 2025 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali. Lo stima l'Istat diffondendo il dato preliminare del Pil. Nel 2025 il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2024 (nel 2025 vi sono state tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024). Il dato del 2025 è superiore a quello stimato dal governo nel quadro programmatico del Documento programmatico di finanza pubblica di ottobre, pari al +0,5%. (ANSA).