(ANSA) - COLOGNO MONZESE, 18 MAR - Nel 2025 il gruppo Mfe-Mediaset registrerà "un utile più che raddoppiato" rispetto all'anno precedente. Lo afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato e presidente di Mfe. Nel 2024 Mfe-Mediaset aveva registrato un utile di 138 milioni, ricorda Pier Silvio Berlusconi in un incontro con la stampa nella sede di Mediaset di Cologno monzese, aggiungendo che sapevamo che il 2025 è stato un anno straordinario, ma se mi avessero detto questo risultato a inizio anno non ci avrei creduto". "L'ultima linea è quella che conta di più e mi fa piacere poter dire che considerando tutto, cioè il risultato gestionale, tutte le valutazioni e svalutazioni, e tutte le voci one off" il gruppo ottiene un utile più che raddoppiato, conclude l'amministratore delegato e presidente di Mfe. (ANSA).