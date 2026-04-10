(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Io sono tranquillo per quanto riguarda la fornitura di gas", mentre "per il petrolio possono esserci delle disfunzioni dovute ad alcuni blocchi". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, a "24 Mattino" su Radio 24. "Vorrei ricordare che solo una settimana fa abbiamo rilasciato, in solidarietà, 10 milioni di barili di petrolio, circa il 12% del nostro stoccaggio - ha aggiunto il ministro -. Le misure si prendono quando c'è carenza". "Complessivamente sul fronte petrolifero e delle disponibilità non ho grandi preoccupazioni - ha detto Pichetto Fratun -. Possono esserci però settori specifici o parti specifiche di questo, e in questo caso il Jet Fuel è uno di questi con criticità, perchè una gran parte della produzione del Jet Fuel arriva dal Golfo Persico, ed quello che ha subito in questi tempi la maggiore carenza a livello di offerta, che ha portato automaticamente ad alcune situazioni di criticità. Ma sono criticità settoriali specifiche, sulle quali dobbiamo intervenire". (ANSA).