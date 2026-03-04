(ANSA) - RIMINI, 04 MAR - "Su tutta la parte regolamentare direi proprio di no, non adesso. Anzi serve a rendere più efficiente il nostro sistema nazionale. Sulla parte intervento bollette fino a quando non avremo un punto fermo rispetto alla condizione attuale non si può dare nessuna risposta". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha replicato, a margine dell'apertura della fiera 'Key - The Energy Transition Expo 2026' a chi gli chiedeva se, alla luce, delle attuali tensioni geo-politiche internazionali il Decreto Energia possa essere considerato come superato. (ANSA).