(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Sulle accise mobili "c'è una norma quadro che al limite va corretta, del 2023, proprio già del nostro governo. E la valutazione la sta facendo il ministero dell'Economia naturalmente rispetto alle condizioni che ha. Poi io ieri non ero in Consiglio dei ministri perché ero a Parigi al G7, però ci si sta lavorando come ha avuto modo di dire la presidente del Consiglio". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin al Forum ANSA sulle 'voci del governo'. "Certo dovremmo agire, ma stiamo attenti - avverte il ministro - Su un mercato dove le oscillazioni dei prezzi arrivano ad essere del 20% nel giro di poche ore, nell'interesse del Paese, bisogna davvero stare molto attenti nell'intervenire solo con una ragione fortemente emotiva che c'è da parte di tutti. C'è il massimo di attenzione dal governo sulla questione, però dobbiamo anche valutare quelle che sono le conseguenze delle decisioni. E in questo momento siamo ancora in un quadro dove abbiamo i prezzi di petrolio o gas che si muovono di 10-15 euro nello spazio di un quarto d'ora. I temi sono tanti - ha proseguito Pichetto - bisogna capire, sono legati a una guerra, se pensate che c'è stato un crollo dei prezzi del 20% con una semplice dichiarazione del presidente degli Stati Uniti che ha detto che la guerra sta finendo, uno comincia a rendersi conto. Secondo, bisogna capire rispetto a quello che è il sistema del mercato internazionale, come si muove, sempre nella valutazione pura dei quantitativi e del rapporto offerta-domanda-prezzo. Poi certamente ci sono le speculazioni". (ANSA).