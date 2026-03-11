(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Il 5 marzo scorso, in una riunione della Energy Union Task Force convocata dalla Commissione Europea, è stato evidenziato che non vi sono immediati rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in Italia. Valutazioni confermate anche nei summit internazionali che si sono tenuti nella giornata di ieri". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al question time alla Camera. "Per quanto riguarda il nostro Paese, meno del 10% della domanda italiana dipende dal Gnl proveniente dal Qatar - ha detto ancora Pichetto Fratin -. Tuttavia, non si riscontrano attuali rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, in ragione - come accennato - sia della politica di diversificazione attuata ormai da tempo, sia dell'attuale livello degli stoccaggi, oggi pari al 46,8%, ovvero il più alto rispetto a quelli raggiunti degli altri Stati membri". (ANSA).