(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "L'Italia sta affrontando con realismo e responsabilità la possibilità di reintrodurre la produzione di energia nucleare nel proprio mix energetico. In un sistema sempre più elettrificato - tra industria, mobilità, data center e intelligenza artificiale - il nucleare può contribuire alla decarbonizzazione, alla stabilità della rete e alla sicurezza degli approvvigionamenti". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento al vertice sull'energia nucleare in corso a Parigi, annunciando che "l'Italia ha deciso di aderire all'impegno di triplicare la capacità nucleare globale". Il ministro ha aggiunto che "l'Italia sta costruendo una strategia nucleare responsabile, moderna e trasparente. Il nostro obiettivo è un mix energetico sicuro, decarbonizzato e competitivo, capace di integrare tutte le fonti sostenibili in una logica di neutralità tecnologica". Sul piano normativo, a ottobre scorso, "abbiamo presentato al Parlamento una proposta di legge delega sull'energia nucleare sostenibile, oggi in discussione, che definirà quadro di programmazione nazionale, governance, rafforzamento dell'autorità di sicurezza e disciplina dell'intero ciclo di vita, inclusa la gestione dei rifiuti. Abbiamo scelto di costruire prima un quadro regolatorio chiaro e credibile, e assumere successivamente decisioni industriali" ha spiegato Pichetto. (ANSA).