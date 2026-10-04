(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Oggi facciamo 40% del gas, 40% rinnovabili e importiamo il resto dalla Francia e dalla Slovenia, e la fonte è nucleare. Il governo ha fatto la scelta per il futuro, quella del nucleare. Dicono: 'arriverà fra 15 anni'. Sì, ma se non cominciamo oggi non arriverà mai. E' questo il dato di fondo. Entro fine anno, è un impegno della premier che è doppio impegno mio sennò mi cazzia, arriveranno i decreti attuativi per completare il quadro giuridico". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin al convegno 'Il partito italiano, dalla Dc a Berlusconi e Meloni', in corso a Saint Vincent. (ANSA).