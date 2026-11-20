(ANSA) - ANTALYA, 20 NOV - L'Italia potrebbe darsi una roadmap per l'uscita dai combustibili fossili "come la Francia e la Germania, certo. Faremo una valutazione a livello di governo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a una conferenza stampa alla Cop31 di Antalya in Turchia. Per Pichetto, l'uscita dai combustibili fossili è "un percorso che stiamo elaborando", tenendo conto che "l'Italia è uno dei Paesi più dipendenti dai fossili per l'energia, e ha necessità molto diverse rispetto a Francia, Spagna e Germania (che ha una situazione orografica diversa e molta produzione nel Mare del Nord)". (ANSA).