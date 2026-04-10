(ANSA) - ROMA, 10 APR - "A fine aprile faremo la valutazione sulle accise. Prorogare vuol dire tassare tutti i cittadini, perché si tratta di ribaltare su altri, o sul sistema più allargato, l'onere che è di quasi 1 miliardo al mese, quindi un onere pesante. La misura non può essere fatta a debito, perché rischieremmo di sforare il 3% di deficit, con conseguenze sui tassi di interesse e sulla credibilità. Verrebbe a costare molto di più agli italiani. Verso il 28-29 di aprile, se i prezzi delle forniture saranno ancora alti, verrà fatta una valutazione". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro della Sicurezza energetica, a "24 Mattino" su Radio 24. (ANSA).