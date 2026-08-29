(ANSA) - VENEZIA, 29 AGO - Il 25 agosto un uomo di 39 anni senza fissa dimora è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in esecuzione di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Venezia, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dell'ex compagna. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l'uomo avrebbe maltrattato la donna da ottobre 2025 con insulti e aggressioni fisiche legate al rifiuto di lei di dargli denaro per acquistare sostanze stupefacenti. L'ultimo episodio risale alla notte del 9 agosto, quando lui l'avrebbe colpita al volto e in altre parti del corpo, costringendola a ricorrere alle cure ospedaliere. Dopo quell'occasione l'uomo si era reso irreperibile, fino a quando i carabinieri lo hanno rintracciato al Lido di Venezia il 25 agosto e lo hanno portato nel carcere di Padova. (ANSA).