(ANSA) - VENEZIA, 13 OTT - I carabinieri hanno arrestato a Pramaggiore (Venezia) un 48enne del posto in flagranza di reato per lesioni personali gravi nei confronti della compagna. I militari erano intervenuti il pomeriggio del 9 ottobre in casa della coppia, a seguito della segnalazione di una lite in famiglia. La donna aveva minimizzato, riferendo agli uomini dell'Arma che non c'erano stati diverbi con l'uomo e che quindi non aveva bisogno del loro aiuto. Tuttavia, subito dopo essersi allontanati, i carabinieri l'hanno sentita urlare e sono intervenuti nuovamente. La donna era stata colpita al volto dall'uomo, tanto da essere costretta a ricorrere alle cure dei sanitari, che l'hanno portata al pronto soccorso di Portogruaro. Dagli approfondimenti successivi sono emersi maltrattamenti abituali, con ripetuti accessi della donna alle strutture sanitarie, sebbene lei non avesse mai denunciato gli episodi. Ieri mattina, a seguito dell'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla vittima e applicazione del braccialetto elettronico. (ANSA).