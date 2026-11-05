(ANSA) - BRESCIA, 05 NOV - Il Tribunale del Riesame per i minorenni ha respinto la richiesta della Procura generale di Brescia di arrestare Marco Toffaloni, oggi 69enne, condannato come uno degli esecutori materiali della strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. La decisione arriva dopo l'udienza celebrata ieri, nel corso della quale la Procura generale aveva nuovamente chiesto l'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. Il collegio ha dunque confermato la decisione della Corte d'Appello, che aveva già respinto l'istanza della Procura generale ritenendo non sufficientemente dimostrato un pericolo concreto e attuale di fuga. Il procuratore generale Guido Rispoli aveva insistito sulla necessità della custodia cautelare in carcere presentando anche nuovi elementi raccolti dalla polizia svizzera. Secondo gli accertamenti, Toffaloni, che oggi vive in Svizzera e utilizza il cognome Müller, avrebbe lasciato la propria abitazione per trasferirsi in un albergo, spostandosi con uno zaino contenente gli effetti personali. (ANSA).