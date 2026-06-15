(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Con un nuovo rialzo Milano ha ritoccato i massimi raggiunti venerdì. Il Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,66% a 51.835 punti nonostante i cali di Eni (-4,69%) e delle utilities per la caduta dei prezzi del petrolio e del gas in vista della riapertura di Hormuz prevista dal preliminare di pace fra Usa e Iran. Sul podio Ferrari (+4%), promossa 'overweight' da Morgan Stanley all'indomani della vittoria della Rossa. Svettano anche Buzzi (+3,46%), Bper (+3,34%) e Stellantis (+3,28%). La peggiore è Avio (-5,13%). (ANSA).