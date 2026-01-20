(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Si rafforza l'attività dei mercati finanziari italiani nel 2025: la capitalizzazione complessiva delle società vigilate dalla Consob ha registrato una crescita significativa (+28,8%), portando il valore di mercato delle azioni scambiate vicino alla metà del Pil italiano (48%), il valore più alto dall'avvio delle rilevazioni della Consob (2010). È questo, in sintesi, il quadro che emerge dall'ultimo Bollettino statistico, sezione Mercati, pubblicato dalla Consob, relativo al secondo semestre 2025. Inoltre, l'aumento degli scambi si è consolidato e il numero di società quotate e ammesse alle negoziazioni, seppur in calo rispetto al 2024, nella seconda parte dell'anno è tornato a salire. A fine dicembre le società quotate su mercati regolamentati italiani o ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, sottoposte alla vigilanza della Consob, sono risalite a 426 - di cui 411 con sede legale in Italia - dalle 423 di giugno. Un numero che resta inferiore rispetto alle 434 unità di fine 2024. Nonostante il numero di società in contrazione rispetto al 2024, il valore totale in Borsa è cresciuto. La capitalizzazione complessiva è salita in modo netto: da circa 836 miliardi di euro a fine 2024, a circa 1.077 miliardi a fine 2025 (+28,8%). L'incremento ha interessato in misura marcata le 411 società italiane, la cui capitalizzazione è aumentata del 40,6%, grazie in particolare al settore finanziario. In coerenza con questo andamento, il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e prodotto interno lordo è cresciuto nel corso dell'anno, passando da circa 38% a fine 2024 a valori prossimi al 48% a fine 2025. (ANSA).