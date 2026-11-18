(ANSA) - CAGLIARI, 18 NOV - "Lo Stato c'è, le forze di polizia ci sono, le istituzioni democratiche ci sono, gli indiscutibili elementi di preoccupazione devono essere contemperati dalla fiducia nelle istituzioni dello Stato". Lo ha detto questa mattina a Cagliari il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in occasione della presentazione del calendario 2027 della Polizia di Stato, a proposito del senso di insicurezza generalizzato e delle minacce digitali. "La presenza delle forze di polizia non è solo presenza fisica ma è anche evidenza di quello che è il grande lavoro che siamo in grado di fare", ha spiegato il ministro durante il punto stampa prima della cerimonia di presentazione davanti a centinaia di studenti al Teatro Massimo. (ANSA).