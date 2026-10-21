(ANSA) - MILANO, 21 OTT - "Nessuna evidenza" che i giovani protagonisti delle violenze a Milano "siano manovrati" dell'esterno. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Milano è tornato sull'ipotesi che vi fosse una 'regia' dietro gli scontri del weekend scorso. Il titolare del Viminale ha sottolineato come la "spontaneità di questi ragazzi" contrasti con l'organizzazione via social delle violenze, ma ha ribadito che allo stato "non vi è alcuna evidenza" di una loro manipolazione dall'esterno. (ANSA).