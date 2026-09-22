(ANSA) - PORDENONE, 22 SET - "Dalla prima analisi dei flussi sulla rotta balcanica emerge che nei primi otto mesi del 2026 gli ingressi irregolari nell'Unione europea hanno segnato un calo del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 42% rispetto al 2024. Sono dinamiche che sono confermate anche dai dati registrati al confine italo-sloveno". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del trilaterale con i ministri dell'Interno di Italia, Slovenia e Croazia. Piantedosi ha parlato anche dell'attuazione della misura del ripristino dei controlli e quindi della temporale sospensione della libera circolazione di Schengen: "Abbiamo confermato che si è trattato di una misura che è stata adottata con equilibrio, ponderazione, adeguatezza e con modalità tali che non ha praticamente per nulla inciso rispetto a quelli che sono gli attraversamenti di quel confine dei nostri rispettivi cittadini". E "soprattutto - ha puntualizzato - delle esigenze dei cittadini transfrontalieri che in qualche modo attraversano quel confine anche per motivi di lavoro, che proprio in qualità appunto di cittadini transfrontalieri rappresentano" ha concluso. Piantedosi ha poi rassicurato sul fatto che l'obiettivo è ripristinare quanto prima la situazione di normalità. (ANSA).