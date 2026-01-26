(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Di sicuro Ice sul territorio nazionale italiano non opererà". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, arrivando alla presentazione del libro "Dalla parte delle divise". "E' una polemica basata sul nulla - spiega il ministro - perché in questo momento gli americani come tutte le delegazioni non hanno comunicato l'elenco delle presenze". Poi ha sottolineato: "L'ordine e la sicurezza pubblica sul territorio italiano lo garantisce lo Stato Italiano". (ANSA).