(ANSA) - ROMA, 02 APR - Nessun cambio di agenda per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: è regolarmente al lavoro all'indomani della bufera scatenata dall'intervista rilasciata al sito Money.it dalla giornalista Claudia Conte che ha rivelato una loro relazione. Dal Viminale un 'no comment' assoluto sulla vicenda. Intanto Piantedosi ha già dato mandato a un legale. La linea è che dal ministro non ci sono mai stati favoritismi, incarichi, favori o interessamenti nei confronti di nessuno e chi sostiene il contrario ne risponderà nelle sedi competenti. (ANSA).