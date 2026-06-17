(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Destinare a Cassa depositi e prestiti 1,2 miliardi di risorse del Pnrr - inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria e già riprogrammate - per ampliare l'offerta d alloggi sociali e di abitazioni a prezzi accessibili. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto sul Piano casa all'esame della Camera. La norma autorizza Cdp a costituire un patrimonio destinato denominato 'Patrimonio casa', con l'obiettivo di sostenere iniziative di edilizia sociale o convenzionata. La rimodulazione dei fondi del Pnrr è però in attesa del via libera europeo e per questo l'emendamento stabilisce la cornice normativa per l'utilizzo delle risorse in arrivo e prevede inizialmente che il Mit trasferisca a Cassa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. (ANSA).