(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - Le forze dell'ordine di sette paesi, sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche e con il sostegno di Europol, hanno arrestato 57 persone di vari paesi europei con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano stupri sotto effetto di droghe per le mogli e le compagne. L'indagine Medusa ha portato all'identificazione di 156 persone, tra vittime e autori, nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorso e mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze (Dfsa). (ANSA).