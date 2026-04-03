(ANSA) - PESCARA, 03 APR - Pianificava azioni terroristiche ispirandosi a Theodore Kaczynski, l'anarco primitivista noto con l'appellativo di Unabomber, incitando a ribellarsi e ad unirsi alla rivoluzione in favore della distruzione del sistema tecnologico e democratico attuale, accompagnando i proclami con immagini ritraenti uomini armati e con il volto travisato. Con le accuse di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, e apologia di reato aggravata dalle finalità di terrorismo, la Digos dell'Aquila ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano residente a Teramo. (ANSA).