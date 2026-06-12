(ANSA) - MILANO, 12 GIU - La sostituta pg di Milano Valeria Marino ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza, in una breve udienza, di prendere atto, in sostanza, della grazia concessa dal presidente della Repubblica a Nicole Minetti lo scorso febbraio, che ha sospeso la pena di 3 anni e 11 mesi per il caso Ruby bis e per la vicenda delle "spese allegre" al Pirellone. I giudici si sono riservati e decideranno entro cinque giorni. La richiesta della Procura generale milanese, in sostanza, è quella di chiudere il caso dell'esecuzione pena, perché la grazia ovviamente ha sospeso la stessa pena. Resta ora il passaggio formale e procedurale, che arriverà con la decisione dei giudici. (ANSA).