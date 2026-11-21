(ANSA) - TEHERAN, 21 NOV - "Siamo impegnati in una guerra economica silenziosa, una lotta complessa e ardua, più difficile di un conflitto che preveda attacchi missilistici e distruzioni materiali". Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian citato dall'Isna. "Stiamo lavorando per garantire che l'energia necessaria alla produzione e all'industria - compresi gas ed elettricità - rimanga disponibile per tutto l'inverno; questi settori devono essere gli ultimi a subire dei tagli", ha aggiunto. (ANSA).