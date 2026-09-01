(ANSA) - ROMA, 01 SET - "L'impegno degli Stati Uniti nei confronti del memorandum d'intesa firmato dal presidente americano non è durato più di due settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel Memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente". Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, riportato da Al-Jazeera, al summit dello Sco a Bishkek, Kyrgyzstan. "A differenza degli Stati Uniti - ha aggiunto - il mio Paese vanta una lunga e illustre storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali". Il concetto è stato espresso anche dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi: "Gli Stati Uniti devono tornare ai loro impegni e rispettare i termini del Memorandum d'intesa di Islamabad per porre fine alla guerra. Solo in questo caso, tutto potrà tornare sulla giusta strada. Continueremo a difendere con fermezza i nostri diritti". (ANSA).