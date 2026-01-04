(ANSA) - TOKYO, 05 GEN - I prezzi del petrolio sono scesi di circa l'1% nelle prime contrattazioni asiatiche di oggi, a seguito del rapimento del presidente venezuelano Nicolas Maduro nell'operazione militare statunitense e a fronte dell'intenzione di Washington di sfruttare le vaste riserve di greggio del Paese sudamericano. Intorno alle 8 ora locale il prezzo al barile del greggio statunitense West Texas Intermediate (Wti) è sceso a 56,56 dollari e quello del greggio Brent del Mare del Nord a 60 dollari, prima di ridurre le perdite nei minuti successivi. (ANSA).