(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Nel bel mezzo della raffica di petardi, bottiglie di vetro, caschi e monopattini lanciati contro le forze dell'ordine che stanno presidiando il ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma, due studenti a volto scoperto si sono seduti tra i poliziotti. Invitano provocatoriamente i facinorosi, a volto scoperto, a colpire anche loro in segno di dissenso dalla piega violenta che ha preso la protesta. L'iniziativa non raccoglie il favore della piazza: "Non siamo a teatro", urla contro di loro qualcuno. (ANSA).