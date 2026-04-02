(ANSA) - PESCARA, 02 APR - Undici persone sono bloccate all'interno di un hotel, completamente isolato, nel versante pescarese di Passolanciano, comprensorio sciistico della Maiella che si trova a cavallo tra la provincia di Pescara e quella di Chieti. Nell'area ci sono tre metri di neve ed entrambe le strade di accesso sono impraticabili. Per raggiungere la struttura, che si trova nel territorio comunale di Serramonacesca, e procedere all'evacuazione si è attivato il Nono Reggimento Alpini dell'Esercito. Non si conoscono al momento i tempi di intervento. (ANSA).