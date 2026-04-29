(ANSA) - FOGGIA, 29 APR - Il fermo immagine che ha ripreso la presenza di una persona sul luogo e all'ora dell'omicidio di Dino Carta, il 42enne personal trainer ucciso a Foggia il 13 aprile scorso, ritrae la possibile testimone oculare 20 secondi dopo il delitto. Nel fotogramma si vede transitare uno scooter e pochi metri dietro una donna. Sono le 21.58 e 55 secondi del 13 aprile scorso, giorno del delitto Carta il cui omicidio, a distanza di due settimane, è ancora avvolto nel mistero. Qualche secondo prima di quella immagine gli spari, quattro in sequenza, hanno ucciso il padre di famiglia incensurato e benvoluto da tutta la comunità. "La persona ripresa dal video è verosimilmente una donna di giovane età, alla luce della postura e del passo - spiega all'ANSA il legale della famiglia, l'avvocato Michele Vaira, che ha diffuso il frame per permettere l'eventuale riconoscimento della persona - . È nei pressi dell'omicidio 20 secondi dopo che si odono gli spari. Può essere importante individuarla e chiederle cosa abbia visto". Un appello che Vaira ha già lanciato la scorsa settimana, invitando la persona, la cui immagine non è ben nitida e visibile, a farsi avanti con le forze dell'ordine o con lo stesso legale per riferire eventuali informazioni che potrebbero rivelarsi utili ai fini dell'indagine coordinata dalla procura di Foggia e condotta dai carabinieri. Intanto sul fronte investigativo, prosegue l'analisi della registrazione audio, in cui si sentono alcune voci tra cui quella che potrebbe appartenere alla vittima. Sull'audio è stata eseguita una perizia fonica. Continua anche l'analisi delle immagini della videosorveglianza, in attesa dei risultati degli esami balistici effettuati dai carabinieri del Ris sul caricatore della pistola probabilmente perso dal killer durante la fuga. (ANSA).