(ANSA) - VENEZIA, 11 OTT - Segue l'ex compagna fino a costringerla a chiudersi nel bagno di una pizzeria, finché la donna chiama la Polizia e lo fa arrestare. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in una pizzeria di Mestre (Venezia) al cui interno una donna, in stato di agitazione, aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo, si era chiusa nel bagno del locale. I poliziotti hanno verificato che l'uomo da tempo avrebbe minacciato la ragazza con messaggi e chiamate, e aveva cercato in più occasioni di incontrarla nei luoghi da lei frequentati, causandole uno stato d'ansia tale da portarla a cambiare le proprie abitudini di vita. Infine, l'ex compagno si era presentato nella pizzeria. Ricostruita la condotta persecutoria, gli agenti lo hanno arrestato per il reato di atti persecutori. (ANSA).