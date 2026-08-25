(ANSA) - BOLZANO, 25 AGO - Un incidente mortale con il parapendio si è verificato nella prima serata nel territorio comunale di Moso in Passiria, a passo Rombo. L'allarme è scattato intorno alle 19:10 nei pressi del ponte "Timmelsbrücke", quando l'uomo ha perso il controllo del suo parapendio precipitando sul suolo. Sul luogo dell'incidente sono tempestivamente intervenuti i soccorritori con l'elisoccorso Pelikan 2, le squadre del Soccorso Alpino di Corvara in Passiria e della Guardia di Finanza di Merano e i Vigili del fuoco volontari. Il medico d'urgenza ha però solo potuto costatare il decesso della persona. (ANSA).