(ANSA) - VERONA, 17 OTT - Due coppie di gemelli in due anni, tutti dalla stessa mamma. La famiglia si è allargata da quattro a sei, e sono felicissimi mamma Maria e papà Giacomo, coppia di Verona, diventati genitori di due gemelline, anche loro nate con parto naturale come i fratellini. Tutto è andato bene e sono già tornati a casa, dopo essere stati seguiti dall'Uoc Ostetricia e Ginecologia "B", diretta da Valentino Bergamini, dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, a Verona. I genitori, veronesi di 30 anni, hanno avuto due gemelli (maschio e femmina) nati a luglio 2024 con parto spontaneo e naturale, sempre seguiti dallo stesso reparto. Anche la sorella della neomamma ha avuto da poco un parto gemellare. Ora la famiglia si allarga con due femmine, Beatrice e Rebecca, anche loro nate con parto naturale, coronando il desiderio della mamma che durante la gravidanza è stata seguita da Nikolaos Papadopoulos. Affrontare due gravidanze gemellari consecutive, portate a termine entrambe con un parto vaginale, è un evento estremamente raro. "Non c'è stata nessuna ricerca di eccezionalità - ha sottolineato una nota dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - ma l'estrema attenzione alla sicurezza, unita all'esperienza. Nella gravidanza gemellare il parto naturale può rappresentare una scelta sicura e appropriata in casi accuratamente selezionati". "La gravidanza e il post parto dei primi gemelli è stato il periodo più bello per me e mio marito - ha detto Maria - quindi abbiamo delle grandi aspettative: ora sarà tutto ancora più bello. Quando abbiamo scoperto che anche nella seconda gravidanza aspettavamo due gemelli il dottore non sapeva come dircelo ma noi abbiamo riso tanto. Eravamo già abituati a due e non a uno, per cui siamo stati molto felici. La difficoltà sicuramente c'è, ma la famiglia è grande e l'aiuto è sempre presente. Per i miei 30 anni desideravo una bambina, ne sono arrivate due quindi abbiamo ricevuto un bel regalo". (ANSA).