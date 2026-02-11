(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Tim Brasil ha chiuso il 2025 con 26,62 miliardi di reais (circa 4,3 miliardi di euro), in crescita del 4,6% sull'esercizio precedente, e con un utile salito del 36,7% a di 4,32 miliardi di reais (circa 0,7 miliardi di euro). L'utile normalizzato, si legge in una nota, ammonta a 4,34 miliardi di reais (0,7 miliardi di euro), in crescita del 37,4% mentre l'ebitdaal normalizzato cresce dell'8,3% a 10,57 miliardi (1,71 miliardi). Nel quarto trimestre i ricavi sono ammontati a 6,92 miliardi (+4,4%, pari a 1,12 miliardi di euro), con un utile normalizzato di 1,35 miliardi (+11,7%, circa 220 milioni di euro). Il gruppo controllato da Tim parla di "risultati solidi e consistenti che hanno portato al raggiungimento di tutti i target 2025". (ANSA).