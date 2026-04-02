(ANSA) - ROMA, 02 APR - Dal maltempo che ha colpito le regioni del Sud alla situazione dello Stretto di Hormuz, passando per il decreto sulla proroga del taglio alle accise in arrivo domani in Consiglio dei ministri: sono alcuni dei dossier affrontati nelle ultime ore dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A quanto si apprende, per analizzare la situazione causata dal maltempo che ha colpito alcune regioni del Sud, la premier questa mattina ha avuto contatti con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci e il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano. In seguito ha affrontato il tema in una riunione con il sottosegretario Alfredo Mantovano. Come già avvenuto ieri, anche oggi Meloni ha avuto una riunione a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, focalizzata sul rinnovo del taglio delle accise, in scadenza il 7 aprile, che potrebbe essere accompagnato da misure per il gasolio agricolo. I risvolti della crisi in Iran, e in particolare sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz, sono stati invece al centro della telefonata con il primo ministro britannico Keir Starmer e della riunione che Meloni ha avuto con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (che poco prima ha partecipato al vertice dei 35 Paesi convocato dalla Gran Bretagna), il ministro della Difesa Guido Crosetto e i vertici Intelligence. Un dossier, viene spiegato, legato anche a quello dell'approvvigionamento energetico, sul quale Meloni ieri si è confrontata con l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. (ANSA).