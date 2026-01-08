(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Sono 78 le nuove imprese ammesse al regime di adempimento collaborativo nel 2025. Sale così da 143 a 221 il numero complessivo dei soggetti che, "aderendo all'istituto, hanno scelto la strada del dialogo e della trasparenza con il Fisco". Lo afferma l'Agezia delle Entrate in una nota. Tra le nuove imprese ci sono importanti realtà del panorama economico nazionale - operanti nei settori finanziario, farmaceutico, automobilistico, energetico, ecc. - che a fine dicembre, a seguito dell'approvazione del decreto correttivo Irpef Ires, hanno ricevuto il via libera dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta di imprese che avevano presentato istanza nel 2024, in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi e che, grazie alle nuove regole, potranno presentare la certificazione del rischio fiscale entro il 30 settembre 2026. Con queste 78 nuove ammissioni, tocca quota 221 il numero complessivo delle imprese in adempimento collaborativo (cooperative compliance). Introdotto nel 2015, l'istituto ha fatto registrare un interesse via via crescente: in particolare, la serie storica mostra che gli ingressi sono quadruplicati negli ultimi 3 anni: dalle 19 ammissioni registrate nel 2023 si è passati infatti a 31 nel 2024 e a 78 nell'anno appena trascorso. Inclusi gli ultimi ingressi, le imprese rappresentano oltre 49 miliardi di euro di imponibile. L'elenco delle società ammesse al regime è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. (ANSA).