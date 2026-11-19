(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Oltre 3,3 milioni di spettatori simultanei su Twitch a poche ore dalla disponibilità sui primi mercati internazionali. È record sulla piattaforma di live streaming per Grand Theft Auto VI, meglio conosciuto come Gta 6, il videogioco disponibile da oggi in tutto il mondo, Italia compresa. Il titolo ha quasi raddoppiato il precedente picco di utenti detenuto dal 2020 da Valorant, che aveva coinvolto 1,7 milioni di spettatori. Un'ondata di trasmissioni in diretta che ha spinto diversi operatori internet statunitensi, tra cui Comcast Xfinity e Charter Spectrum, a potenziare temporaneamente la velocità di connessione degli utenti per evitare congestioni di rete legate al traffico streaming e ai download del file da 212 gigabyte. Sviluppato da Rockstar Games, controllata da Take-Two Interactive, il titolo ha costi di produzione stimati in almeno un miliardo di dollari. Disponibile per le console PlayStation 5 di Sony e Xbox Series X e S di Microsoft, il nuovo episodio sposta l'azione da Los Santos a Vice City, trasposizione fittizia di Miami situata nello stato di Leonida, ispirato alla Florida. La trama principale alterna il controllo di due protagonisti legati da una relazione sentimentale e criminale, Lucia Caminos e Jason Duval. A differenza dei precedenti episodi della serie, il gioco viene distribuito esclusivamente in formato digitale. (ANSA).