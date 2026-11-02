(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 NOV - 'Nessuno resti senza un fiore'. È l'iniziativa di solidarietà promossa dall'amministrazione comunale di Campobasso in occasione della ricorrenza del 2 Novembre, giorno in cui si commemorano i defunti. Il progetto nasce con l'obiettivo di portare un segno di attenzione e di rispetto sulle tombe che nel tempo sono rimaste prive di fiori e di gesti di cura, trasformando la memoria in un'azione concreta di solidarietà e partecipazione civica. Cuore dell'iniziativa è il 'Fiore sospeso', ispirato alla tradizione del dono sospeso. I cittadini possono acquistare e lasciare un fiore presso i fiorai aderenti, destinandolo alle tombe dimenticate dei cimiteri cittadini di San Giovanni e della frazione di Santo Stefano. Un gesto semplice, dunque, che consentirà a tutta la comunità di contribuire alla cura dei luoghi della memoria e a restituire un segno di presenza a chi rischia di essere dimenticato. (ANSA).