(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Nel terzo trimestre EssilorLuxottica ha registrato un fatturato di 7.486 milioni, in aumento del 9% (+7,2% a cambi costanti) dopo la crescita a doppia cifra registrata nello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi dei primi nove mesi sono in aumento del 6,8% a 22.304 milioni (+8,9% a cambi costanti). In media nei prossimi cinque anni a cambi costanti il gruppo prevede di realizzare "una solida crescita dei ricavi totali, sostanzialmente allineata dell'utile operativo adjusted", afferma EssilorLuxottica. "Trimestre dopo trimestre, continuiamo a dimostrare la forza del nostro modello unico, con il contributo di tutte le aree geografiche e la performance particolarmente brillante dell'Asia-Pacifico, in progresso a doppia cifra". commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato. "Più di ogni altra cosa, questi risultati si devono alla passione, al talento e alla dedizione delle nostre persone in tutto il mondo", aggiungono i vertici del gigante mondiale dell'occhialeria dopo i conti del terzo trimestre dell'anno. (ANSA).