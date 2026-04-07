(ANSA) - TORINO, 07 APR - Era da poco stata prorogata per un altro anno la misura di sicurezza per Elia Del Grande, il cinquantenne del Varesotto che non è rientrato nella casa lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare. La decisione era stata presa dal tribunale di sorveglianza di Torino a seguito di un'udienza che si era svolta il 26 marzo. Del Grande avrebbe terminato di scontare un periodo di sei mesi ad Alba il 12 aprile. In prossimità della scadenza del termine il suo caso, come impone la procedura, era tornato al vaglio del magistrato di sorveglianza per la verifica della pericolosità sociale. La procura generale del Piemonte, interpellata, aveva dato parere contrario all'azzeramento della misura. Ieri l'uomo non è rientrato nella casa-lavoro, dalla quale era uscito grazie a una licenza. A quanto si è appreso, l'uomo ha una compagna a Varese. Se dovesse essere rintracciato, dovrebbe tornare a trascorrere un cumulo di diciotto mesi (i dodici indicati dal tribunale più i sei precedenti) nel regime previsto dalle norme in materia di misure di sicurezza. (ANSA).