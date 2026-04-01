(ANSA) - TRIESTE, 01 APR - "Chissà chi avrà il coraggio di attaccarci un bel pesce d'aprile sulla schiena...". E' il commento che Ges Net, il cosiddetto Banksy triestino, fa alla sua ultima installazione, realizzata in occasione del primo aprile, appunto: uno scimpanzè che, con tanto di occhiali, è impegnato a scrivere su un muro. L'installazione - come sempre un pannello in cartone dipinto - viene lasciata dall'artista e chiunque può prenderla e portarla via. Anche in questo caso l'opera è infatti scomparsa poche ore dopo che era stata sistemata, nelle prime ore del mattino. Il pannello era stato applicato con calamite sul quadrato metallico che copre l'ex bancomat di un istituto bancario chiuso. Ed è stato realizzato in collaborazione con un'altra artista triestina, Ljiljana Mitic. (ANSA).