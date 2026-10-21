(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Questo ennesimo pacchetto sicurezza dimostra il contrario di ciò che si vorrebbe offrire ai cittadini e all'opinione pubblica: la inutilità dell'innalzamento del livello della risposta penale e della criminalizzazione della devianza minorile". Lo afferma all'ANSA il presidente delle Camere Penali Francesco Petrelli commentando il nuovo decreto legge sulla sicurezza. "L'intervento non riesce a dare risposte efficaci ai fenomeni che intende contrastare ma configura certamente un ulteriore strappo alle garanzie e ai diritti della persona ed ai principi costituzionali di proporzionalità e di determinatezza - aggiunge -. La decretazione configura anche uno sviamento del corretto percorso legislativo in quanto alcune norme controverse, come quelle sull'imputabilità dei minori, erano già al vaglio del parlamento". (ANSA).