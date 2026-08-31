(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso da un mezzo pesante, questo pomeriggio a Milano, in Corso Lodi, angolo via Battaglione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco con un carro gru. Per il pedone, travolto poco prima delle 17, non c'era più nulla da fare. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sull'episodio indaga la Polizia locale subito accorsa sul luogo dell'impatto mortale. (ANSA).